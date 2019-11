天主教教宗方濟各(Pope Francis)乘搭專機,11月23日傍晚飛抵日本羽田機場,成為38年來第二名訪日的教宗。他將於24日到訪長崎和廣島,並呼籲各國廢除核武。

教宗將到訪到訪兩個原爆城市長崎和廣島,並呼籲各國廢除核武。(Reuters)

方濟各抵達日本後,獲日本副首相兼財務大臣麻生太郎及當地天主教相關人士迎接。作為首名明確批評核武的教宗,方濟各將到訪受過原子彈轟炸的長崎和廣島市,向原爆犧牲者默哀並發表演說。

教宗25日上午將在東京探訪福島核事故的災民,之後拜會日皇德仁,並與日本首相安倍晉三舉行會談。外界關注教宗會否要求日本加入《禁止核武器條約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),以及勸說日本廢除死刑制度。

方濟各之後會在「東京巨蛋」舉行大規模彌撒。共同社報道,教宗出身於耶穌會,而耶穌會的創辦人也是首名將天主教傳至日本的傳教士,故此教宗26日將前往由耶穌會創建的上智大學,之後啟程返國。