阿聯酋私營通訊程式ToTok涉政府監控　Google蘋果下架

阿聯酋（UAE）政府向來實施嚴密的信息監管，不過當地的私營通訊應用程式「ToTok」自7月推出以來，迅速登上全球多地的下載榜。美國《紐約時報》12月22日的偵查報道卻揭發，ToTok原來是阿聯酋政府的監控工具之一。目前蘋果（Apple）和Google已經將軟件下架。

與中國的抖音（Tik Tok）不同，ToTok是一個聲稱提供簡易和安全視像及文字對話的應用程式。不過美國國家安全局（NSA）前黑客沃德爾（Patrick Wardle）分析後認為，ToTok似乎是中國高清美顏視像App「YeeCall」的英語及阿拉伯語輕微修改版。

由於阿聯酋當地禁止WhatsApp和Skype等西方主流通訊程式，迫使當地人使用其他產品，在To Tok數百萬的用戶中，大多數人居於阿聯酋。不過ToTok也在中東、歐亞和北美等地大受歡迎。

To Tok聲稱是一個用作簡易和安全的視像及文字對話的應用程式。目前已從Google和蘋果的應用商店下架。（To Tok截圖）

《紐約時報》引述技術分析及電腦保安專家指出，To Tok是專門設計用作從事大型監視，程式會以提供天氣報告為由蒐集用戶所在位置，又或者如Instagram和Facebook等追蹤用戶聯絡人，但實際上卻暗中記錄用戶的語音、相機和其他數據等。沃德爾就指出，與以往支付巨額黑客費用或聘請機構駭入目標人物的做法不同，政府只需要讓人們自願下載程式，便可以上載聯絡人資料、位置和視象對話等情報。

報道又引述專家分析指，To Tok的開發商Breej Holding，實際上是由一間稱為DarkMatter的數碼間諜公司營運，而該公司是由阿聯酋情報官員、前美國國家安全局和前以色列軍事情報人員所經營。據DarkMatter前員工和執法人員稱，該公司目前正被美國聯邦調查局（FBI）調查；美國情報評估等分析亦指，DarkMatter與數據挖掘公司Pax AI有關，而Pax AI的總部正是與阿聯酋通信情報部門位於同一座在阿布扎比的大樓內。

To Tok開發商幕後的公司DarkMatter，被指與數據挖掘公司Pax AI有關，而後者公司總部的所在地正是與阿聯酋情報部門在同一大樓內。（AP）

報道引述專家指出，中東國家如沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾等，過往曾透過美國和以色列的私人企業協助監控異見者，惟To Tok事件顯示，政府現時已能夠繞過第三方，直接監控目標，甚至是大眾。目前未清楚美國情報機構何時發現阿聯酋藉To Tok監控民眾，但有知情人士透露，美國官員曾警告其他盟友小心此軟件的風險。

Google和蘋果隨即將To Tok從應用商店下架，前者表示該程式違反公司政策，後者則指仍在研究程式的聊天客戶端。Breej Holding沒有回應；阿聯酋和美國中情局（CIA）則拒絕評論報道。