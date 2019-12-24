文在寅出席中日韓工商峰會　強調捍衛自由貿易秩序

中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三及韓國總統文在寅12月24日在成都出席第七屆中日韓工商峰會，文在寅以三國經濟合作方向為主題演講，他強調應捍衛自由貿易秩序，支援企業活動，不斷實現互利共贏發展。

韓國總統文在寅12月24日在四川成都出席第七屆中日韓工商峰會，以三國經濟合作方向為主題演講。圖為文在寅（中）12月24日在四川出席中日韓峰會。（AP）

文在寅指，在單邊主義和貿易保護主義抬頭、第四次工業革命的到來使全球價值鏈重組的背景下，中日韓三國應深化經濟合作與交流，為亞太地區的經濟發展攜手合作。

文在寅強調通過推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和自由貿易協定（FTA）維護自由貿易秩序。他稱，自由貿易是企業互信和降低未來不確定性的安全措施，今年10月RCEP文本談判結束，再次確認了自由貿易的價值。

文在寅強調，擁有巨大市場並扶持尖端技術的中國、傳統技術創新強國日本和資訊通訊強國韓國攜手合作的話，三國不僅能實現製造業創新，還能在大數據、人工智能、醫療保健等新興產業擁有最為強大的創新力量。

峰會發表包含三國合作方向的聯合聲明，內容包括守護自由貿易和促進區域經濟一體化；實現技術主導型合作及創新增長；深化環境領域合作與扶持醫療保健產業。