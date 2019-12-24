智利總統簽署修憲公投法案　委員會組成惹爭議

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）為了結束兩個月來針對政府及不平等的示威，12月23日簽署為新憲法舉行公投的法案。不過對於草擬憲法委員會的組成，政府與反對派有不同看法。

智利總統皮涅拉12月23日簽核為新憲法舉行公投的法案，以圖結束兩個月來針對政府及不平等的示威。圖為示威者12月13日在首都聖地亞哥焚燒仿皮涅拉的公仔。（Reuters）

皮涅拉23日簽署上周在國會通過的法案。他表示，公投會啟動「廣泛及有效的公民參與」的進程，「這是對恢復團結、對話及協議的價值最為重要，特別對於那些想法不同的人」。

智利目前的憲法是在軍事獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）統治時期寫成的。修改憲法是示威者的主要訴求之一。

公投會在2020年4月26日進行，是智利30年來首次的公投。屆時全國人民會投票決定是否想要新憲法，以及誰人草擬新憲法。

政府贊成草擬新憲法的委員會由一半現任立法者及一半民眾直選產生的代表團體組成。反對派則傾向委員會委員完全由選舉產生。

智利上月一個民調顯示，有82%人民相信國家需要新的憲法，有60%人想憲法由民選議會草擬，35%人希望委員會分別由現任立法者及民選各佔一半組成。