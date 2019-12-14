【獨立調查】聯合國報告：智利過度武力鎮壓示威　軍警涉性暴力

聯合國人權事務高級專員辦公室12月13日在一份報告中指出，智利軍隊與警方鎮壓示威期間，過度使用不必要的武力。

圖為11月30日，防暴警察在聖地牙哥拘捕示威者的情形。（Reuters）

由智利政府10月6日宣布首都聖地牙哥地鐵加價引發的示威，至今仍未平息。政府雖在後來撤回決定，但示威者的訴求已經擴大至其他範疇，包括控訴社會不平等。警方在10月18日至12月6日示威期間拘捕逾2.8萬人，迄今仍有約1,615人處於審前拘留的狀態。

智利前總統、聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）派員前往該國展開調查，在10月30日至11月22日收集證詞及報告，之後發現當地曾發生不少嚴重侵害人權的行為。目前，在聯合國調查的26宗死亡個案中，已核實4宗「非法死亡」個案。▼想看更多智利示威照片，請即按以下圖輯▼

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聯合國人權辦公室援引報告指出，有345人被保安部隊使用防暴霰彈槍發射的鉛彈擊中而眼部受傷，這是「驚人地高的數字」。

報告還指，涉及酷刑與虐待的個案有113宗，針對女性、男性及未成年人士的性暴力案件有24宗，施暴者涉及警察以及軍人。

內文稱，有其他消息來源表明，受傷人數比智利司法部公布的4903人還要多。

智利：智利地鐵加價引發的示威演變成流血衝突。（AP）

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調查小組亦指出，警方有「不合理以及不合比例地使用致命性較低的武器」，例如防暴槍以及摧淚氣體。

率領調查的團隊隊長德爾加多（Imma Guerras-Delgado）在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會上指出：「我們發現警方整體上對集會的管理，是從根本上壓制的方式進行。」



智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）被指在多周示威期間未能維護民眾人權，國會議員提出罷免他。國會雖在12月12日以79票對73票否決有關動議，但他已成為該國逾60年來第一位面對彈劾的總統。