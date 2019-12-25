特朗普任命5G專員針對華為

白宮高級顧問布萊爾（Robert Blair）12月23日被總統特朗普（Donald Trump）任命為「5G專員」，而美媒卻將關注的重點放在「通烏門」事件上。

路透社12月24日報道，美國總統特朗普任命其助理兼白宮幕僚長高級顧問布萊爾，為國際電訊政策特別代表，並在白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）的領導下參與美國政府的5G工作。

白宮聲明中表示，布萊爾在上任後將領導美國促進「安全可靠的」全球通訊系統的戰略，他的職責包括協調跨部門協作，來促進開發、部署和操作「下一代電訊基礎設施」。

報道稱，布萊爾的新角色表明他將加入美國針對華為的行動中。因為擔心「華為試圖監控其用戶」，華盛頓方面一直試圖說服盟友將華為排除在他們的5G網絡之外。

2019年5月，特朗普政府以國家安全為由，將華為列入貿易「實體清單」，禁止在美國生產產品的公司在沒有特別許可證的情況下向其出售產品。

然而美媒所關注的重點並不在此。《今日美國》強調，布萊爾是少數聽到了特朗普和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話的官員。11月4日，在白宮指示他不要出席聽證會後，布萊爾拒絕了在彈劾調查前作證。

美國新聞網站Politico也提及，眾議院情報委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）曾在11月4日的一次閉門會議上提到，「布萊爾是總統不當行為的有力證人，因此，我們只能推斷，白宮阻止布萊爾作證是為了防止委員會獲得更多證據。」