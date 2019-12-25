華為向Google下戰書：已準備好替代你　關鍵程式即將推出

華為一名高層聲稱，將很快推出Google應用程式的替代產品，包括郵件、訊息、地圖和支付，以及關鍵的基礎服務等。

華為是世界第二大智能手機制造商，僅次於韓國三星。圖為2019年3月26日，華為發佈新一代P系列手機P30和P30PRO。（VCG）

美國《福布斯》網站12月24日報道稱，中國電訊業巨頭華為公司真的會即將推出Google的替代品嗎？答案很快即將揭曉。

華為一名高層聲稱，將很快推出Google應用程式的替代產品，包括郵件、訊息、地圖和支付，以及關鍵的基礎服務等。

在此之前，上周的消息稱，華為即將於2020年3月份推出的旗艦機型P40將與Google的替代品一起上市。

報道稱，目前還未得到證實，但在華為2020年產品發布之前，猜測是普遍存在的。

12月24日，華為公司印度消費者業務負責人Charles Peng對印度《經濟時報》（Economic Times）表示：「我們有自己的鴻蒙操作系統，正在努力建立一個移動生態系統。大多數關鍵應用程式，如導航、支付、遊戲和消息傳遞，將很快準備就緒。」

最初，這篇文章暗示這可能意味着最早在12月底推出，但這種觀點似乎過於樂觀，並得到了糾正。

Charles Peng說，消費者不會看到Google移動服務GMS與華為的鴻蒙系統有什麼區別，他對此仍然感到樂觀。

據印度《經濟時報》報道，華為及其姊妹品牌榮耀已與印度的應用程式開發商達成協議，從其10億美元的戰鬥基金中拿出資金，將Google應用程式改造成相當於鴻蒙系統的應用程式。

據報道，Charles Peng還表示，龐大的印度研發基地將幫助華為在其他地區推出替代Google的鴻蒙系統，包括歐洲。

Charles Peng說：「（會推到）每個國家」，「我們將專注於通過鴻蒙系統，將頂級的100至150個應用程式推給消費者。我們將與研發人員、內容和服務供應商一起創建端對端的商業模式。」