中日韓自貿區談判困難重重　日媒：諸多雙邊難題包括華為

日媒稱，中日韓等三國推進自貿區談判面臨諸多雙邊難題，日韓在出口管制、中日在5G問題上存在分歧，中韓之間關係也存在懸念。

第八次中日韓領導人會議24日在中國成都舉行。24日上午，中國國務院總理李克強與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三出席第八次中日韓領導人會議後共同會見記者。李克強表示，三國同意致力於促進區域經濟一體化進程，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日簽署，加快推進中日韓自貿區談判。

惟日本傳媒12月25日報道稱，中日韓等三國在深化自貿區合作面臨着諸多雙邊難題，日韓在出口管制、中日在5G問題上存在分歧。

報道稱，關於5G通信網絡的建設，各國排除中國電訊業巨頭華為公司技術的行動牽動着中國政府的神經。日本事實上將華為的產品從政府採購清單排除，不過中國通過各種途徑加強對日本的遊說，詢問日本「為什麼不採用便宜且性能高的華為產品」。

12月23日，中國國家主席習近平在會見安倍時也呼籲，「積極培育雙向開放、公平透明、非歧視性的創新環境，努力實現更高水平的互利共贏」。

報道稱，日韓圍繞半導體材料出口管制的嚴格化等問題持續對立。據韓聯社12月24日報道，韓日領導人24日在成都舉行會談。韓國總統文在寅就日本出口管制問題表態稱，希望日本首相安倍晉三對此事予以充分關注，早日做出決斷，將日方的相應措施恢復到7月1日以前的狀態。

對於限貿問題的導火索——韓國大法院判決日企賠償韓國勞工問題，兩國領導人確認了彼此的立場差異，還就有必要通過對話解決問題、兩國首腦將為此經常見面等達成一致。

中韓之間關係也存在懸念。自韓國2017年底決定讓駐韓美軍部署薩德反導系統（THAAD）之後，中韓關係就陷入冷卻。

中國至今仍限制團隊遊客訪問韓國和「韓流」內容進入中國。現代汽車和三星電子等韓國企業在中國的業務也因此持續苦戰。