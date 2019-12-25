【新聞背後】日本眾議員秋元司被捕牽涉華企　5個你需知道的事

日本前國土交通副大臣、自民黨眾議員秋元司遭警方拘捕，事件震驚日本政界。秋元涉嫌收受中國企業300萬日圓（約21萬港元）的現金賄款，以協助其投資綜合渡假區（IR）事業。以下是5個需要知道，圍繞案件的關鍵。

北海道留壽都村，中國500.com有意在留壽都村發展IR事業。(Marriott Western Rusutsu Resort）

調查攜帶過量現金入境期間發現

據日本放送協會（NHK）報道，案件是在調查中國企業500.com的相關人士，從海外攜帶過量現金入境案件時揭發。案情指500.com曾在2017年9月，攜帶合共300萬日圓現金入境。

根據日本海關規定，旅客帶超過100萬現金入境必須申報。

案件在12月上旬浮出水面，東京地檢特捜部當時就案件向北海道留壽都村當局及秋元司調查問話，指相信事件與賄賂有關。至25日終發出拘捕令，逮捕秋元及另外3名500.com的相關人士。

涉事的500.com彩票公司的官網主頁。(500.com）

500.com線上博彩中國公司

涉事的500.com在中國名叫500彩票網，是中國一間上市網上博彩公司。公司在2001年成立，最初為中國足球彩票而設，其後拓展至其他國家足球及籃球賽事。

公司在2018年1月宣布，正積極考慮投資北海道留壽都村，發展IR渡假區。

可包含賭場IR綜合渡假區

日本多年有意開展賭業市場，並計劃連同建造新綜合渡假區，吸引旅客。日本政府在2016年12月及2018年7月分別成立IR推進及整備法，鼓勵外國企業參與投資，多個縣市先後表示有意參加建設新旅遊區。

因IR渡假區可建設賭場，因此IR法案亦稱為賭場法。

大阪是發展IR渡假區表現最積極的地區之一，目前大阪正計劃在夢州建立大型IR渡假設施連賭場。（JAIR）

秋元司即日退出自民黨

秋元司在2017年擔任國交省副大臣，專責推進IR事業。經警方調查所得，秋元曾收取500.com的現金，並在2018年2月接受500.com的招待前往北海道旅行。

秋元否認曾收受500.com的金錢，但在被捕當日宣布退黨，現已失去自民黨黨藉。

根據報道，秋元在2017年12月，曾前往中國訪問500.com位於深圳的總公司，並在2018年4月，連同留壽都村當局與500.com關係人士會面。

過去國會議員被捕例子

目前警方將循秋元司收受賄款，協助中國公司投資IR事業方向調查。過去日本罕有現職議員因懷疑受賄及貪污被捕。對上一件類似事件發生在2010年，前民主黨議員石川知裕因卷入「陸山會事件」，懷疑受賄被捕。

日本近年最著名和最大型的集體貪污事件發生在1988年，大型廣告及招聘公司Recruit向多個政界人士低價出售未上市股票，讓他們在上市後轉售圖利，涉及金額高達6億日圓（約4200萬港元）。多個自民黨重要人物，包括前首相竹下登、中曾根康弘、及安倍晉三的父親安倍晉太郎等涉案，事件直接導致了竹下登的下台。