中方被指歪曲文在寅言論　韓國外交部表態就香港問題立場

韓國《東亞日報》12月25日報道，韓國總統文在寅23日與中國國家主席習近平會晤，期間涉及香港新疆問題的言論引發熱議。報道稱，中方歪曲了文在寅有關香港新疆問題的言論，韓國外交部正在就是否向中國提出抗議的問題進行確認。

在24日例行記者會上，有記者問「中方對文在寅發言的歪曲，韓方是否有抗議計劃」，韓國外交部發言人金仁哲（音譯）表示「相關負責人士已經前往確認」。

接着有記者提問「如果韓方不向中方提出抗議，是不是相當於承認中方報道」，金仁哲表示「中方提到了相關的問題，韓方只是表明明白了中方立場」，「這個解釋非常明確，不知道是不是這個解釋被理解成承認中方報道的意思了」。

韓國立場：期待香港問題盡快解決

韓國外交部相關人士透露「韓國外交部的立場是繼續關注香港動向，期待香港問題儘快解決」。

在23日的記者會上，耿爽也說，文在寅總統在會見中還指出，無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政。

當時有記者追問：「你剛才介紹習近平主席和文在寅總統會見情況時表示，文在寅總統說，『韓方認為，無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政』。中國媒體的報道都強調了這一點。中方對此有何評論？」

耿爽說：「這是文在寅總統的表態，我認為這一表態符合事實。他說了一個基本事實，那就是，香港事務、新疆事務都是中國內政。」

中國官媒《人民日報》23日報道，文在寅23日對習近平說，無論是香港的事情，還是與新疆有關的問題，都是中國的內政問題。

而青瓦台23日解釋當時的情況是：「習近平解釋說香港新疆問題是『內政問題』，文在寅發言的主旨只是表示聽清了習近平的發言。」