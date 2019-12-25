韓媒：中國部分朝鮮餐廳停業　或因朝鮮員工回國

韓聯社12月25日報道，根據聯合國對朝制裁，大批在海外的朝鮮務工人員須返回朝鮮，受此影響，中國部分朝鮮餐廳關門歇業。但是報道也提到，部分朝鮮人員摸索到停留在中國繼續務工的方法。

中國多個地方都有朝鮮餐廳（VCG）

報道稱，北京望京的一家朝鮮餐廳於23日停業，這可能與聯合國安理會決議案要求成員國在12月22日前遣返朝鮮務工人員有關。柬埔寨首都金邊和暹粒的六家朝鮮餐廳11月30日關門，泰國兩家朝鮮餐廳也於最近兩個月相繼停業。

報道稱，中國各地情況略有不同，遼寧丹東的一些朝鮮餐廳已經關閉，但在北京和上海，仍有不少朝鮮餐廳正常營業。

報道指，北京另外4家朝鮮餐廳都在正常營業，且可以預訂到2020年1月。

分析：部分人改以留學、培訓名義拿簽證

有分析認為，在華朝鮮務工人員沒有全部撤離是因為朝鮮從2018年開始變更務工人員身份，避免牴觸法律。

由於聯合國安理會決議案規定成員國必須遣返在本國獲得經濟收入的朝鮮務工人員，所以朝鮮務工人員改以留學、培訓為目的拿到簽證後赴華務工。

期間，中國政府一直表明嚴格落實安理會決議的立場，12月16日中國和俄羅斯向安理會提交決議草案，要求放寬對朝制裁。

（韓聯社）