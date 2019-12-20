朝鮮半島局勢緊張　中美在北京舉行磋商

朝鮮半島局勢日趨緊張，中國外交部副部長羅照輝12月19日在北京同美國務院對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）舉行磋商，就朝鮮半島問題交換意見。

羅照輝（右一）同美國務院對朝政策特別代表比根（左一）舉行磋商。（中國外交部）

根據中國外交部網站消息，雙方認為，延續半島對話緩和勢頭，推動半島問題政治解決進程繼續向前走，符合有關各方共同利益，也是國際社會普遍期待。

報道稱，中方希望美朝儘快恢復對話接觸，相向而行，積極尋求建立信任、妥處分歧的有效方案。雙方就分階段、同步走、並行推進半島無核化和構建和平機制等交換了意見，商定繼續就半島問題保持溝通。

據悉，比根巡訪東北亞期間，美國國務院對朝談判小組成員全員隨行。如果朝鮮做出回應，美朝接觸就有可能立刻事成。

在「比根小組」摸索外交解決方法的情況下，美軍領導層發出了「啟用對朝軍事選項」的警告。

美太平洋空軍司令官布朗（Charles Brown）12月17日就「朝鮮的聖誕節禮物是什麼」的提問回答稱，「禮物將是遠程彈道導彈中的一種。」

韓國《東亞日報》19日報道稱，比根重新打開美朝對話與布朗施壓同時進行，展現出美國對朝鮮無核化問題的重視。而此次比根訪華，尋求中方協助的同時也是對華施壓的體現，某種程度上反映出美國對朝政策方面的不自信。美朝關係似乎再次回到「泥潭」原點。

2017年12月14日，習近平為到訪的韓國總統文在寅舉行歡迎儀式。（Reuters）

此外，第八次中日韓峰會下周將在四川成都舉行。

韓聯社報道說，韓國總統文在寅將在12月23日在北京與中國國家主席習近平舉行會晤，討論推動雙邊關係發展和朝鮮半島和平進程等問題。

就在這次會晤之前，朝鮮發出警告說，如果美國不能夠在今年年底前做出讓步重啟核問題談判，朝鮮將走上「一條新的道路」。

人們猜測，朝鮮可能會進行遠程導彈試驗以示抗議。朝鮮半島的局勢也因此而趨向緊張。

中國和俄羅斯本週在聯合國提出了一個決議草案，建議希望取消幾項對朝鮮的制裁措施，以緩解緊張狀況。

羅照輝說，這次的三國峰會將力爭在實現朝鮮半島和平與穩定方面發揮建設性影響。但他表示，三方領導人不會討論這個聯合國決議草案。