難忍特朗普貿易施壓　外媒：令中日韓走近

中日韓領導峰會結束，向外界釋放出強烈的合作信號，被指是為應對美國當前貿易保護主義和單邊主義的挑戰。

中國國務院總理李克強12月25日與日本首相安倍晉三舉行會談後表示，北京有意加強與日本在第三國市場的經濟合作。他還指出，中國將對日加快服務業對外開放步伐。

中日韓會議後發表的《中日韓合作未來十年展望》，通過了「中日韓+X」早期收穫項目清單等成果文件。中日韓首腦會後發表成果文件，重申爭取2020年簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及加快三國的自由貿易協定。

英國廣播公司（BBC）報道稱，中日韓均為出口導向型經濟體，受貿易戰影響嚴重，在三國與他國貿易摩擦不斷加劇的情況下，中日韓的「共同利益在上升」，從而令他們「圍爐取暖」。

香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯表示：「中國是日本最大貿易伙伴，這是日本沒法迴避的。再加上美國總統特朗普（Donald Trump）經常批評盟友，讓他們對美國的防務承諾信心下降，在貿易和防衛上都讓日本感到不安，使得日本必須要多方下注。」

美國總統特朗普推行的貿易保護主義逼迫中日韓三國「抱團取暖」。（AP）

德國《商報》（Handelsblatt）則在題為《中日韓峰會——東北亞「冤家」聚首尋求合作》的文章中稱，在對美貿易戰的背景下，中國正在努力化解和鄰國之間的外交危機。習近平和安倍晉三在會晤時就互相承諾，要把雙邊關係提升到一個「新的層次」上。

日本《讀賣新聞》報道稱，在中美貿易摩擦長期持續之際，中國加強與日本之間的經濟聯繫，目的明顯是牽制美國。