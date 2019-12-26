英女王發表聖誕文告　以「小步成就大步」為題鼓勵向前

英女王12月24日發表2019年聖誕文告，以「踏出一小步，成就一大步」為題，鼓勵人們向前。期間讚揚年輕人勇於向前，提出氣候議題及保護環境。

英國王室釋出的一幅照片，喬治小王子正在製作食物，英女王、查理斯王子及威廉王子正在旁觀看。（Reuters）

英女王在預錄的電視談話中回顧歷史，談到1969年美國阿波羅11號登月，太空人岩士唐（Neil Armstrong）的名言：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步」，英女王稱所有的一大步，通常都是從一小步開始。

英女王之後以二戰諾曼第登陸75周年為題，稱二戰後敵對雙方得以和睦共處，均是因各方能「走出一小步」擱置分歧，走在一起邁步向前。英女王稱今天人們面對的困難與她的一代不同，但她對年輕一代同樣肩負使命感，積極提出氣候議題及保護環境，讓她深受感動。

受16歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）影響，英國以致全球有愈來愈多年輕人關注氣候問題。

英女王承認2019是「顛簸」的一年，但她呼籲英國人能走出一小步，放下長久以來的不和與根深柢固的歧見。她最後以耶穌比喻，指耶穌走出不為人知的一小步，最終為世人縮窄歧見，帶來博愛及和平。英女王呼籲人們在新的一年，不要忘記這些可以成就改變世界的，都是從每一個小步開始。