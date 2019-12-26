教宗發表聖誕文告　呼籲為戰亂地區民眾帶來和平

教宗方濟各（Pope Francis）於聖誕日發表聖誕文告，呼籲信眾擁抱耶穌之光，幫助解決世界各地紛爭和不公，他特別為敘利亞、伊拉克等戰亂地區民眾祈求和平。

教宗方濟各12月25日在梵蒂岡聖伯多祿大殿的中央陽台上發表2019年聖誕文告，他提刑，在人的心中、人際、家庭、社會關係、經濟、地緣政治和生態的衝突中有黑暗存在，但基督之光則更強而有力。

方濟各特別提到敘利亞、伊拉克、也門、委內瑞拉和烏克蘭等國家，稱這些地方經歷戰火和社會動亂之苦，他祈求基督為大家的心靈帶來慰藉，協助民眾走出危機，並喚醒善心人士的良知，啟發執政者和國際團體尋找解決問題之道。

教宗方濟各12月25日於向梵蒂岡聖伯多祿廣場的信眾發表聖誕文告，祈求基督為世界帶來和平。（Reuters）

另外方濟各祈求基督為非洲國家布基納法索、馬里、尼日爾和尼日利亞遭受宗教迫害或極端組織攻擊的受害者得到安慰。他的聖誕文告亦觸及移民問題，稱受到各種不公義的人為了尋找安全的生活而被迫移民，可是他們在橫越沙漠和海洋時遇難，或是在拘留營受到虐待和奴役。方濟各呼籲大家放下鐵硬和自私的心，為孩童、長者、孤獨和貧困的人伸出援手。