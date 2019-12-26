習近平訪問韓國方式引熱議 　青瓦台：無論哪種都有爭議

韓國媒體引述消息報道，韓國總統文在寅與中國國家主席習近平在12月23日的首腦會談上，就2020年上半年習近平訪韓原則上達成共識，但習近平訪韓的方式卻引起很大爭議。

韓國《朝鮮日報》12月26日報道稱，中韓之間對於習近平訪韓的方式短期內恐難決定。

習近平曾於2014年訪問韓國，與時任韓國總統的朴槿惠舉行雙邊會談。（Reuters）

報道稱，中方主張習近平訪韓採取訪問日本的途中經由韓國的方式。習近平在進行地區訪問時不會只訪問某一個特定的國家。但青瓦台的立場是「既然是文在寅就任後的首次訪韓，就應單獨訪問韓國」 。

2018年6月，習近平出席在日本大阪舉行的G20峰會途中就曾考慮過訪問韓國，但最終未能成行。有聲音認為，這可能就是中韓雙方對於習近平訪韓方式存在分歧所致。

韓國國內對於習近平訪韓方式的爭議聲音也不小。

韓國MBC廣播節目「金忠培的視線集中」12月26日在節目中與青瓦台發言人高敏靜（音譯）的電話採訪中，高敏靜表示，「如果習近平主席訪問日本與韓國，就會有說法稱是順帶訪問韓國，就會有批判稱『為何要捆綁訪問日韓』；如果（習近平主席）訪問日本而不訪問韓國，又會有批判成『越過韓國』，無論以哪種方式訪問，都會有這樣那樣的爭議聲音」。

對於習近平訪韓，韓國國內的期待聲大過不滿聲。

報道稱，2020年的「中日韓首腦會談」將在韓國舉行，因此下半年李克強總理也將訪問韓國。如果2020年中國的一號和二號人物都能夠訪韓，那麼因「薩德」問題出台的限韓令和兩國關係正常化就有可能亮起綠燈。