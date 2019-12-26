中日韓峰會花絮：日方發布三國領導人歡笑照惹關注

第八屆中日韓領導人會議周二（24日）在四川成都召開，日前一張三國領導人的合影照片在網絡發布，引發外界關注。 照片顯示，會議結束後，中日韓3國領導人並肩而行，三人都不吝展露歡樂笑容，這樣意氣風發的合影在領導人會晤中很少見。

值得注意的是，這張照片是由日本首相官邸提供，發布在日本駐華大使館的官方微博上，並配文「第八屆日中韓領導人會議番外篇，會議結束後三位領導人並肩而行，神情愉悦。」

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12月24日，中國總理李克強與日本首相安倍晉三及韓國總統文在寅在成都會面，共同出席中日韓領導人會議，商討推動朝鮮半島無核化進程和三國經貿合作。

期間，三國領導人還在在四川成都杜甫草堂博物館出席中日韓合作20周年紀念活動。三國領導人來到杜甫的茅屋故居，共同按下啟動球為紀念封揭幕，在紀念封上簽名。李克強表示，杜甫身居茅屋，心懷百姓和天下；他並提到杜甫寫下著名詩句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」。

在參觀紀念中日韓合作20周年圖片展後，三國領導人共同種下一棵桂花樹，一起為它培土、澆水。

此次中日韓三國領導人會面是在中美摩擦不斷的背景下舉行，也是三國領導人會議機制建立後的第八次會議。前往成都前，文在寅和安倍晉三於23日分別在北京與中國國家主席習近平進行會談。

值得一提的是，由於此次三國領導人會議召開地點成都是中國古籍《三國演義》中蜀國都城所在，因此一些傳媒以此典故類比這次會議。安倍晉三特別在會議上表示，希望建立「新三國時代」，又指日中韓三國並非魏蜀吳，不是相爭關係，希望三國可以與國際社會一同合作發展。

（綜合報道）