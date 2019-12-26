【中美貿易戰】美國學者：特朗普的貿易協議不能放過中國

「讓美國再次強大」的總統特朗普（Donald Trump）對中國、對全世界走強硬路線，2020年當然不能調轉船頭。

美國學者鮑爾丁（Christopher Balding）12月26日在彭博社發表評論文章《特朗普的貿易協議不能放過中國》的文章說，擺在特朗普面前最尖鋭的問題，莫過於達成美中貿易協議卻被騙，或是中方未能履行承諾。所以特朗普政府要不惜代價確保協議穩妥，核心政策是要北京對承諾負責。

一旦中方未能兑現承諾，特朗普若是熟視無睹或退縮，將會在選民眼中顯得格外的軟弱；畢竟強硬是特朗普執政三年以來宣稱執行的路線。

2020年的美中談判對雙方都將更重要、更艱難。美國大選前，達成一份贏過中國的協議，將是特朗普4年最好的政績單。對特朗普政府而言，預計將有三個觀測美中貿易協議後效的時間節點。第一個是季度節點。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）暗示，美國預計將不會按照月份設定目標，而是按照季度來判斷，是否應對現有的貿易結構做出調整。2020年第二季度開始、4月的時候，應該可以看出中國是否兑現了承諾。

第二個節點在夏末秋初，8月至9月。如果中方對協議敷衍了事，特朗普將無法坐視、必須做出決定，是否升級與中國的貿易衝突。

第三個節點是11月3日的大選，這件事對中國同樣重要。如果北京能夠拿下更大的協議勝利，那麼接下來四年，對美可以更為大膽。

文章作者鮑爾丁現任越南胡志明市的非營利學府、富布萊特越南大學（Fulbright University Vietnam）副教授。不過此前九年一直在中國北京大學深圳分校區、匯豐（HSBC）商學院任教職。直到2018年7月，鮑爾丁丟掉了中國的副教授飯碗並在個人主頁上介紹說，解職是因為他成功地遊說英國劍橋大學出版社（Cambridge University Press）解禁了未通過中方審核的作品。