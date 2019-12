中國商務部今日(26日)召開例行新聞發布會。發言人高峰被問到中美第一階段貿易協議何時簽署時表示,雙方正履行法律審核等必要程序。

高峰指,中美雙方正履行法律審核等必要程序。(資料圖片)

在記者會上,有記者問及近期美方有表態說,中美將會很快簽署第一階段的經貿協議,「請問中方能夠證實。時間、地點雙方是否已經達成了一致?」

高峰回應道,目前中美雙方正在履行法律審核,翻譯校對等必要程序,並就協議簽署等後續工作密切溝通,如果有進一步的信息將及時發布。

早前報道,中方關於中美第一階段經貿協議的聲明12月13日晚對外發布。聲明說,經過中美兩國經貿團隊的共同努力,雙方在平等和相互尊重原則的基礎上,已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

《路透社》報道指,美國總統特朗普於24日表示,中美之間的第一階段貿易協議已經達成,現在只是正在進行文本的翻譯(The deal is done, it's just being translated right now)。美國財長姆努欽則在上周表示,美國和中國將在明年1月初在華盛頓簽署該協議。