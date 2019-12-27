朝鮮說好的聖誕禮物呢？　平壤不出手　或因中國促金正恩冷靜

朝鮮此前數次發表高層談話，警告美國「期限將至」，威脅美國若不拿出新的解決辦法，朝鮮將送上「聖誕禮物」。實際上，朝鮮這個聖誕節過得極為「平靜」。「聖誕禮物」為何不送出、又會選在何時送出令人關注。

北京時間2019年12月23日，中國國家主席習近平（右）在人民大會堂會見韓國總統文在寅，雙方在會晤中就通過對話解決朝鮮無核化問題達成共識。（AP）

韓聯社12月26日報道指出，中國出面為朝鮮半島局勢「降温」在其中起到非常重要的作用。韓國總統文在寅於12月23日舉行的韓中元首會晤中表現出對朝方近來舉動保持克制的態度，中方則表示支持韓方在朝鮮問題上的做法。同時，兩國元首還探討緩和對朝制裁一事，該問題是朝鮮目前最關心的問題之一，由此引導朝方走上對話之路。

朝鮮的「平靜」也讓美國「鬆了一口氣」，美國總統特朗普（Donald Trump）曾於12月24日針對「聖誕禮物」表示，「或許這會是個很好的禮物，又或者他會送我一個美麗的花瓶。但無論是什麼，我們會成功地應對它，再看看接下來會發生什麼事吧」。

不過，韓國青瓦台相關人士於12月26日表示，不能因為朝鮮沒在聖誕節發起挑釁就安心，歲尾年初仍需保持戒備，密切關注相關動向。

部分青瓦台人士認為，朝方如不事先告知就越過「紅線」可能會徹底打破特朗普的耐心，導致局勢失控。因此，文在寅和青瓦台在朝鮮公布勞動黨中央委員會全體會議結果和朝鮮最高領導人金正恩發表2020年新年賀詞前不能放鬆警惕。

韓國《朝鮮日報》12月26日報道認為，朝方宣布改變路線後進行挑釁的可能性較大。因此，文在寅為防止局勢惡化，將致力於探索將朝鮮重新拉回談判桌的外交解法。

也有觀察認為，文在寅在密切關注朝鮮挑釁可能性的同時，將拿出讓朝鮮重回對話軌道的方案積極說服美國。鑑於韓美領導人在12月7日的電話中商定保持隨時聯絡、韓國對朝代表即將於2020年1月訪美，文在寅或在新舊歲交替之際與特朗普再次進行溝通。