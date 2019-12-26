韓媒：美軍再派2架偵察機飛臨半島上空　施壓朝鮮

韓國媒體報道，美國軍方12月26日再次派出2架偵察機飛臨朝鮮半島上空，進一步加強對朝鮮的監視。

近期朝鮮半島局勢出現新一輪緊張，朝鮮表示要在年底「最後期限」前給美國送「聖誕禮物」，美軍高官預計朝鮮可能試射洲際彈道導彈。（AFP）

韓聯社12月26日援引追蹤飛機動向的「飛機守望」網站消息稱，美國偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）當天從沖繩美軍駐日基地出動，飛臨朝鮮半島東部海域上空，並與25日飛到該處的同種機型進行了交接。

文章稱，考慮到該機能夠追蹤彈道導彈軌迹，此次可能執行監視朝鮮潛艇基地和潛艇動向的任務。

報道提到另一架偵察機E-8C「聯合星」（J-STARS）今天也在朝鮮半島3.1萬英尺上空執行飛行任務。該機是監視地面目標的尖端偵察機，可在9至12千米高空對朝軍地對地導彈、導彈基地、野戰部隊、海岸炮和遠程炮基地等地面目標進行精確探測和識別。

韓國國防部發言人崔賢洙在例行記者會上表示，目前尚未出現朝軍挑釁的迹象，韓方正在韓美情報部門的緊密合作下密切關注朝鮮相關動向，保持高度戒備態勢。

12月24日晚到25日凌晨，美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet joint）、E-8C「聯合星」、RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）、RC-135S共4架偵察機就在半島上空和半島東部海域上空執行了飛行任務。

朝鮮對外宣傳媒體《回聲》26日還發文譴責韓美軍方加大對朝鮮半島的監視力度。《回聲》文章表示，韓美方面不斷加強對朝軍事設施的監視、投入美製戰機、檢查戒備狀態。文章還說，不管美國的對朝施壓將如何發展，朝鮮已做好了應對一切的準備。