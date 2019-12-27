特朗普警告俄羅斯等國　勿濫殺敘利亞伊德利卜省平民

撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump）12月26日於Twitter留言，警告俄羅斯、敘利亞和伊朗部隊不要濫殺敘利亞伊德利卜省（Idlib）的民眾，並指土耳其正出手阻止。
美國總統特朗普警告俄羅斯、敘利亞及伊朗部隊，不要在敘利亞伊德利廿省屠殺無辜。（Reuters）
特朗普的帖文指，俄羅斯、敘利亞和伊朗正在，或正前往殺害數以千計在伊德利卜省的無辜平民，他呼籲該三國停止這種行為，稱土耳其正努力阻止這場屠殺。
Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月26日
伊德利卜省住有300萬名居民，是敘利亞反政府武裝組織的最後一個重要據點，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）揚言要重奪當地，政府軍與俄羅斯部隊攜手增加空襲伊德利卜省的目標。
敘利亞非政府組織應變協調團隊（Response Coordination Group）25日指，自敘俄聯軍11月1日加強空襲開始，至今有超過20萬名男女老幼乘車逃離伊德利卜省的家園，部分人湧至土耳其邊境避難。而總部在倫敦的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）24日表示，當地有大約80人死於空襲，超過4萬人流離失所。聯合國警告，兩國邊境地區可能爆發人道災難。
面對敘利亞政府軍的進迫，大批居民帶同細軟乘車逃離伊德利卜省的家園。（Reuters）