特朗普警告俄羅斯等國　勿濫殺敘利亞伊德利卜省平民

美國總統特朗普（Donald Trump）12月26日於Twitter留言，警告俄羅斯、敘利亞和伊朗部隊不要濫殺敘利亞伊德利卜省（Idlib）的民眾，並指土耳其正出手阻止。

美國總統特朗普警告俄羅斯、敘利亞及伊朗部隊，不要在敘利亞伊德利廿省屠殺無辜。（Reuters）

特朗普的帖文指，俄羅斯、敘利亞和伊朗正在，或正前往殺害數以千計在伊德利卜省的無辜平民，他呼籲該三國停止這種行為，稱土耳其正努力阻止這場屠殺。

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of innocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月26日

伊德利卜省住有300萬名居民，是敘利亞反政府武裝組織的最後一個重要據點，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）揚言要重奪當地，政府軍與俄羅斯部隊攜手增加空襲伊德利卜省的目標。

敘利亞非政府組織應變協調團隊（Response Coordination Group）25日指，自敘俄聯軍11月1日加強空襲開始，至今有超過20萬名男女老幼乘車逃離伊德利卜省的家園，部分人湧至土耳其邊境避難。而總部在倫敦的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）24日表示，當地有大約80人死於空襲，超過4萬人流離失所。聯合國警告，兩國邊境地區可能爆發人道災難。