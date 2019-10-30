敘利亞憲法委員會將召開首次會議　致力解決政治衝突

敘利亞憲法委員會150人已抵達日內瓦，10月30日將召開第一次會議，敘利亞和平進程向前邁出了一小步。

聯合國官網10月29日發布聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）聲明稱，歡迎敘利亞憲法委員會10月30日在瑞士日內瓦召開第一次會議。此前一天，聯合國秘書長敘利亞問題特使彼得森（Geir O. Pedersen）宣布，敘利亞憲法委員會的150名成員日前已抵達日內瓦，並將在聯合國的協助下於10月30日正式開始工作。

美軍撤離敘北的空白已由俄方填補。圖為古特雷斯（右三）9月26日在聯合國大會同五常國外長舉行工作午餐。（新華社）

聯合國當天隨後公布的文件顯示，敘利亞憲法委員會可以對敘利亞當前憲法進行修改，也可以起草新憲法。此外，委員會成員共150人，敘政府和反對派分別提名50人，另有50人為民間代表。古特雷斯聲明還表示，對委員會女性成員比例達到30%感到滿意，這是聯合國始終堅持的最低門檻。

古特雷斯聲明還稱：「期待各方懷着誠意共同努力，根據安理會第2254號決議找到一個以維護敘利亞主權、獨立、統一和領土完整為基礎，符合全體敘利亞人合法訴求的解決方案。」

古特雷斯提道，隨着「敘人所有、敘人主導」的憲法委員會啟動，敘利亞政府和反對派代表將坐到一起，邁出解決敘利亞衝突的政治道路的第一步。