【Bek Air空難】哈薩克客機墜毀　客機曾效力台灣華航及華信

中亞國家發生空難，哈薩克Bek Air一部客機12月27日在阿拉木圖國際機場起飛後不久墜毀並撞進一幢2層高的大樓。空難中有人死亡，據報現場有生者。 根據飛機資料網Planespotters.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。

哈薩克阿拉木圖12月27日發生空難，圖為緊急救援人員及保安人員身來到現場。相中是出事的Bek Air客機，機身與機頭及機尾已分離，損毀嚴重。（Reuters）

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俄羅斯衛星網引述該國產業及基礎建設部報道，飛機在起飛後墜落並撞進一幢兩層高的建築物。機場方面其後確認有生還者，但沒有確認人數。

阿拉木圖國際機場方面指出，出事客機載有95名乘客以及5名機組人員。現場有生還者，緊急救援人員在現場進行拯救。

↓↓↓圖為空難現場有人拍攝墜機後的情形：

#UPDATE: At least 7 killed after a Bek Air passenger plane crashed into a two-story building near Almaty, Kazakhstan, on Friday, the country's Ministry of Industry and Infrastructure announced. pic.twitter.com/8S6GyRH5N2 — Gaurav Singh (@GauravSingh1307) December 27, 2019

涉事飛機型號 所有航班停飛

出事客機機種是荷蘭福克100（Fokker 100）型客機，飛機編號為UP-F1007編號為BEK2100 /Z92100，在當地時間27日7時05分起飛，預計8時40分降落。客機原擬由阿拉木圖（Almaty）飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），但其後自雷達上消失。

根據飛機資料網Planespotters.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入Bek Air航空機隊。

圖為1995年1月22日荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場內飛機生產商福克的設施，可見工作人員在福克100型客機的機鼻進行工作。（AP）

哈薩克政府已宣布涉事航空公司客機全部停飛。

該國總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）向死者家屬致以慰問，並稱已經成立委員會調查意外原因。