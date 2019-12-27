【Bek Air空難】載近100人客機哈薩克墜毀至少12死49傷　機身斷開

中亞國家哈薩克發生空難。一部載有98人、屬於哈薩克的貝克航空（Bek Air）的客機，在哈薩克（Kazakhstan）阿拉木圖國際機場（Almaty International Airport）附近墜機，並撞進一個住宅區的一幢兩層高建築物，機身斷為兩截。當地副總理表示，事件起因可能是機師失誤或技術問題。 空難中死亡人數，當局一度指是15人，其後修正為12人。事件中另有至少49人受傷，當中18人重傷。現場緊急救援服務人員正在致力拯救。哈薩克政府隨後宣布，把2019年12月28日定為全國哀悼日。 這班哈薩克的航班中，機上98人當中有4名外國人。中國官媒央視報道，中國駐當地領事館確認涉事機上有一名中國籍男乘客，他沒有受傷。

🔻現場情況🔻

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飛機撞進2層高建築

當地政府部門已確認，12月27日一部屬於貝克航空（Bek Air）的客機在阿拉木圖國際機場起飛後不久墜毀，撞進一幢2層高的大樓。路透社報道，據正前往現場的記者表示，該地區濃霧彌漫。

俄羅斯衛星網引述該國產業及基礎建設部報道，飛機在起飛後墜落並撞進一幢兩層高的建築物。出事客機載有93名乘客以及5名機組人員。緊急救援人員在現場進行拯救。

哈薩克國際通訊社報道，傷者包括兒童，另外在死者方面，當局已確認其中10多人的身份，當中知道部分人的年齡，他們由1940年至1986年出生。

據哈薩克國際通訊社所述的已知死者名單：

Captain Marat Muratbayev (1962)

Nikolai Astanov (1971)

Rustam Kaidarov (1940)

Baurzhan Kaliyev (1974)

Bazarkhan Karibayeva (1951)

Arshat Issina

Abai Nurbekov (1986)

Saniya Amanzhol

Dana Kruglova (1984)

Kairkhan Tumatov (1955)

Imina Ospanova (1963)

Valery Anufriyev

圖為航機追蹤網站FLIGHT RADAR 24的資料，顯示客機航班編號以及起飛及原定着陸時間。（手機截圖）

機上4名外國人 包括一名中國籍乘客

哈薩克國際通訊社又引述官方指，機上有4名外國人，包括是中國籍的Nurlan Maulina、烏克蘭籍的Yuri Son和Yana Son，以及吉爾吉斯的Mag Klykov，但未有詳細透露他們的情況。

中國官媒央視則報道，在跟中國駐阿拉木圖總領事館確認後，獲知涉事機上有一名中國籍男乘客，他沒有受傷，總領館已與其聯繫並確認，目前他已離開機場。

↓↓↓圖為空難現場有人拍攝墜機後的情形：

涉事飛機型號 所有航班停飛

出事客機機種是荷蘭福克100（Fokker 100）型客機，飛機編號為UP-F1007編號為BEK2100 /Z92100，在當地時間27日7時05分起飛，預計8時40分降落。客機原擬由阿拉木圖（Almaty）飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan），但其後自雷達上消失。

根據飛機資料網Planespotters.net網站顯示，肇事飛機機齡為23.7年，初期曾經用於台灣國華航空及華信航空，2013年加入貝克航空機隊。

哈薩克阿拉木圖12月27日發生空難，圖為涉事緊急救援人員及保安人員身來到現場。相中涉事Bek Air客機機物與機頭及機尾已分離，損毀嚴重。（Reuters）

↓↓↓圖為空難發生後，身穿熒光背心，相信是調查人員或是工作人員的人來到墜機現場，從相中可見，機身損相當嚴重。

總統：向遇難者家屬表示慰問

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）透過Twitter表示，向事故的遇難者家屬表示慰問，並指所有受傷者都將得到幫助，他稱已經建立專項委員會，查明事故原因，並指相關責任人將依法嚴懲。

當地政府部門稱「委員會成員已在前往空難現場。所有詳情及空難原因將會找到。所有以這個型號執飛的航班將會暫停。」