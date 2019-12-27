日本首相繼任熱門　小泉進次郎被指偷食人妻實業家

日本首相安倍晉三的任期在2021年完結，他的繼任人選一直是當地關注的議題之一，其中一位熱門是新任環境相小泉進次郎。不過這位政壇明日之星兼前首相小泉純一郎的次子最近被傳媒披露曾經搭上人妻，並懷疑利用政治資金與對方到酒店幽會。

日本著名八卦雜誌《週刊文春》12月26日號以「進次郎用政治資金付不倫酒店費」為題，調查小泉進次郎自2010年至今的政治資金收支報告，發現他在東京的酒店費合計約180萬日圓（下同），當中包括該雜誌2015年報道，他在東京王子大酒店與復興廳前女職員密會時約69萬圓的住宿費用。報道指，身為國會議員的小泉平時住在東京赤坂的議員宿舍，照理他沒有入住當地酒店的理由。

明日の文春。「小泉進次郎 政治資金で不倫ホテル代」 pic.twitter.com/PSNUAq63wJ — ジャーナリスト 田中稔 (@minorucchu) 2019年12月25日

偷食「廣末良子」

雜誌提到，小泉進次郎當年6月亦與一名育有兒女的人妻「A子」發生不倫關係。報道指，A子外貌與女星廣末良子有幾分相似，並曾經獲選為年度女性，小泉到輕井澤出席一個峰會時，A子亦在場，而且她在活動後的深夜曾經出入小泉的房間。文章刊登一張收據的照片，顯示由小泉進次郎擔任負責人的資金管理團體「泉進會」支付10萬圓的酒店住宿費。

現年38歲的小泉進次郎在日本國民當中具有很高的親和力和知名度，以乾練和言行公正而贏得讚譽，一向被日本國民認為是未來日本首相的最佳人選之一。（AP）

對於妻子紅杏出牆，A子的丈夫很早就已經察覺到，兩夫婦最終離婚收場，而知道離婚消息的小泉亦與她疏遠。不過無獨有偶的是，A子與日法混血女主播瀧川克里斯汀非常熟絡，後者與小泉在2019年8月宣布婚訊後，A子在網上留言「我很喜歡克里斯汀小姐，恭喜妳」，但究竟留言是否帶來怨念成份則不得而知。

報道曝光後，當地對於A子的真正身份感到興趣，有網友根據線索，推斷事主是珠寶品牌負責人白木夏子，該名網友指，白木夏子的經歷（單親母親、獲封年度女性）與A子一致。更重要的是，雜誌公開一張A子與瀧川的合照，而白木曾於社交網站上載同一照片（但現在已刪除），因此認為白木就是這段不倫之戀的女主角。

小泉進次郎2019年八月宣布與日法混血女主播瀧川克里斯汀奉子成婚，成為政壇佳話。（資料圖片）

空殼公司疑雲

另外，關於政治開支問題，該雜誌亦提出另一個疑問，小泉在橫須賀選區所張貼的海報、單張和名片等的印刷不是採用當地的印刷商，而是一間位於千葉縣野田市的「M公司」。小泉在2012至18年間合共向該公司支付大約4300萬圓，其中在2017年眾議院選舉的宣傳品費用則是大約510萬圓。根據當地選舉法規定，政府會在選舉期間以公帑負擔某個金額的宣傳品費用。

雜誌記者到「M公司」登記的地址調查，發現只是普通住宅，沒有公司名稱或印刷機器，因而懷疑是空殼公司。有認識「M公司」負責人的同行人士表示，對方的承包費用比一般同業為高，其中一名外判商稱，他們開發票時須要清楚區分「M公司」和「小泉辦公室」兩種。

有民調顯示，多數受訪者認為小泉進次郎最適合成為下任自民黨黨魁。（VCG）

對於有關指控，小泉27日會見傳媒時強調，政治印刷品的開支是根據法例適當處理。至於懷疑「偷食」人妻的說法，他稱這是私人問題而拒絕回應。