【美國大選】共和黨總統初選　明尼蘇達州選票卻只印特朗普一人

美國明尼蘇達州2020年總統初選將於2020年3月初登場，但共和黨初選選票上的總統候選人卻只刊印了特朗普的名字，排除了其他共和黨候選人。美國企業家馬丁（Jim Martin）就此事控告明尼蘇達州州務卿西蒙（Steve Simon）。

美國明尼蘇達州2020年總統初選將於2020年3月初登場，明尼蘇達州共和黨表示，首要職責是協助特朗普在2020年順利連任。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）12月25日報道，2020年3月3日將於明尼蘇達州登場的初選，選票上只包括兩個主要政黨的名單，也就是共和黨候選人以及民主黨組織明尼蘇達民主-農民-勞工黨（Democratic-Farmer-Labor Party）候選人。而明尼蘇達州共和黨提出的總統初選名單上，候選人只有尋求連任的特朗普，名單把黨內其他候選人排除在外。

明尼蘇達州法律允許地方政黨負責人決定哪些候選人可以印在初選選票，而明尼蘇達州共和黨團在選票上只列出特朗普一人。

2019年12月初，美國企業家馬丁（Jim Martin）向明尼蘇達州最高法院提出訴訟，指控明尼蘇達州州務卿西蒙（Steve Simon）刻意將一些共和黨候選人排除在初選選票之外，顯然觸犯明尼蘇達州的法律。

馬丁的律師卡爾達（Erick Kaardal）說「我們認為這項規定顯然為違反州法禁止針對特定人士予以特權的條文精神。」明尼蘇達州最高法院將於2020年1月9日針對此案首次開庭。

明尼蘇達州共和黨團地方黨部主任卡納漢（Jennifer Carnahan）則回應稱，她身為共和黨人，其首要職責就是協助特朗普在2020年順利連任。