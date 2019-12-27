【英國脫歐】與約翰遜說法相反　歐盟：或需延長雙方貿易談判限期

英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導保守黨在12月大選獲勝後，隨即有意迫使英歐在2020年12月前達成貿易協議，但歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在12月27日刊出的法國回聲報專訪中，質疑是否有足夠時間達成協議，歐盟可能需要延長與英國的談判限期。

馮德萊恩認為英歐兩方應該在2020年中時評估狀況，有必要的話就押後限期（美聯社）

馮德萊恩在訪問內指出，雙方必須認真思考是否有足夠的時間來協商一份新的貿易協議，並就其他議題談妥一連串的協議。她表示「合理的做法是在年中時評估狀況，如有必要則同意延長過渡期。」

馮德萊恩在12月較早前已表示，考慮到要討論範圍不只有貿易議題，還有教育、運輸、漁業等，形容時間「極為緊迫」。

但另一方面的約翰遜則一再重申無意押後英國脫歐的過渡期，即不遲於2020年底，以此迫使歐盟與英國在年內達成貿易協議，讓英國在2020年底前完全脫歐。

在英國下議院12月20日二讀通過的《脫歐協議法案》修正版中，約翰遜政府已經加入相關條文，要求在法律上禁止延長脫歐過渡期。但若然到了2020年底，英歐還是無法達成貿易協議的話，英國將再陷入「無協議脫歐」危機。