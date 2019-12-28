美撕毀《中程導彈條約》　俄發言人稱真正目標是中國

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）12月27日表示，美國利用俄羅斯作為破壞《中導條約》的便利切入點，真正原因是對中國實力的擔憂。

扎哈羅娃27日在俄羅斯24電視台的節目《國際評論》期間說：「美國方面破壞《中導條約》的主要原因與其說是我們，不如說是中國，正如隨後變得明顯。因此，俄羅斯在該情況下成為了破壞又一項國際協議的便利切入點。」

她指出，非常明顯，華盛頓對北京方面的經濟和軍事能力感到不安。

她稱：「當然，中國最令他們擔憂。從經濟實力的角度看，中國讓他們不安。美國與中國開啟真正的貿易戰。從日益增長的軍事實力、地區影響力等角度看，中國也令他們擔憂。」

中國外交部發言人華春瑩10月23日在記者會上回應說：「我們注意到近日美方就美將單方面退出《中導條約》的有關表態，其中多次提到中國。昨天我已經就這一問題表明了中方立場。《中導條約》是美蘇之間達成的條約，是雙邊性質的條約。現在美單方面退出卻拿其他國家說事，這種『甩鍋』的做法毫無道理，不可理喻。」

俄羅斯聯邦委員會外交事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）則稱特朗普僅呼籲中國加入《中導條約》的行為是政治上最高級別的厚顏無恥。英國和法國（美國的北約盟友）也擁有中程和短程導彈，其他核門檻國家（印度、巴基斯坦、朝鮮、以色列）也有中短程導彈。