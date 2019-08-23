普京就美國退出《中導條約》發表重要聲明

針對美國正式退出《中導條約》，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在與安全會議常委的會議上發表了聲明。會議紀要公布在克里姆林宮網站上。

據俄羅斯衛星通訊社8月23日報道，普京表示，俄羅斯過去、現在從不希望並且也不會捲入軍備競賽。

普京說：「我們正如你們所知，過去、現在從不希望並且也不會捲入昂貴的、對我國經濟具有破壞性的軍備競賽。我提醒，俄羅斯在國防開支上非常低，世界上排在美國、中國、沙特阿拉伯、英國、法國和日本之後。」

8月18日，美國在加利福尼亞州聖尼古拉斯島試射了一枚常規陸基巡航導彈。（VCG）

普京補充稱，俄羅斯在美國單方面退出《中導條約》後仍將確保自己的安全。他還指示國防部和外交部分析美國上述行動對俄羅斯所構成的威脅水平。

普京表示，俄羅斯仍然願為恢復信任和加強國際安全與美國進行平等的建設性對話。普京說：「俄羅斯仍然願與美國展開平等的建設性對話，以恢復信任、加強國際安全。」

普京還表示，美國宣稱可能從亞太地區開始部署新導彈系統，但這也觸及了俄羅斯根本利益。普京稱：「美國非常高級別的政治人士宣稱，可能從亞太地區開始部署新系統，但也觸及了我們的根本利益，因為這些都靠近俄羅斯邊界。」

普京表示，俄方以前就知道美國長期以來就在研製《中導條約》所禁止的武器。普京說：「我們之前就掌握這樣的信息：美國長期以來就在研製《中導條約》所禁止的武器。我們多次向夥伴國指出過這一點。」

普京指出，美國一手導演了所謂俄羅斯違反《中導條約》的宣傳活動。他說，美國的目的在於掩蓋自己違反條約開展的活動，美方從一開始就打算退出《中導條約》。

美國國防部8月19日宣布，美國於8月18日在加利福尼亞州聖尼古拉斯島試射一枚常規陸基巡航導彈，該武器曾在《中導條約》禁止範圍之列，但美國已於8月2日正式退出該條約。 ​​​​