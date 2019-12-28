拯救泰國少年足球隊血液受感染　海豹突擊隊員不治身亡

泰國清萊少年足球隊野豬隊的13名成員2018年6月在睡美人洞（Tham Luang cave）被困18天，所幸全部生還，實在多得一班冒險救人的無名英雄。不過有份參與拯救的泰國皇家海軍海豹突擊隊隊員貝魯特（Beirut Pakbara）在救援行動時血液受到感染，延醫至2019年12月27日不治。

泰國皇家海軍海豹突擊隊隊員貝魯特2018年拯救少年足球隊期間血液受到感染，延醫逾一年多後12月27日不治身亡。（泰國皇家海軍Facebook專頁）

泰國皇家海軍27日在公布其死訊的聲明中表示，貝魯特在持續接受治療，但他的情況最近惡化。

泰國少年足球隊野豬隊13名成員，包括教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）以及12名隊員2018年6月23日往睡美人洞探險，之後被困。大雨導致洞內水位上升，他們回程之路受阻，於是被其中。他們失蹤的消息傳出後，備受國際關注。

他們被困9天後才被發現2名參與搜索的潛水員發現。之後陸續有當地及外國專家與義工加入拯救。他們經過18天的努力，最後安排潛水員分3次把被困人士帶離走。整個行動2018年7月10日結束，足球隊所有人全部獲救生還。

貝魯特去世意味着，睡美人洞拯救行動中再有一人殉職。曾在泰國海豹突擊服役的潛水員沙曼（Saman Gunan）2018年7月6日運送氣瓶予被困人士後返回洞內指揮中心，但途中因缺氧死亡。