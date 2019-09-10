【泰國少年足球隊】真英雄客串《The Cave》　還原救人驚險時刻

泰國清萊去年6月發生的「野豬」少年足球隊13名師生被困洞穴18天，事件引起國際關注。最終所有被困者雖然全數獲救，但事故卻造成一名泰國海軍海豹突擊隊成員死亡。拯救行動結束後，當時已傳出這次救援行動會拍成電影。事隔一年多，泰國導演Tom Waller率先把這次救援行動拍成電影《The Cave》，戲中還邀請曾參與救援的多名救人英雄粉墨登場，務求把當日的救人經歷完美地還原。

《The Cave》集中在救援英雄的事跡，務求把他們當日的救人經歷完美地還原。（《The Cave》劇照）

《The Cave》由泰國導演Tom Waller執導，電影講述2018年在清萊睡美人洞（Tham Luang）的救援行動，並預計會在下月5日舉行的釜山國際電影節上首映，而官方早前都公開了電影首條預告。雖然Tom Waller是首位獲得以此事件製作成電影的電影工作者，然而他在拍攝上卻屢次遇上問題。他指出當局設立審查委員會，嚴格控制故事及相關人物的版權。當他與13名被困人士接觸時，當局竟拒絕他與他們接觸，讓電影不得退而求其次，以救援工作為故事重點。

救援人員深入洞穴查探足球隊師生情況。（視覺中國）

幸好，導演Tom Waller成功邀得多位有份參與救援的工作人員協助拍攝，當中包括來自比利時的潛水員Jim Warny及分別來自加拿大、芬蘭及中國的潛水指導員Erik Brown、Mikko Paasi和譚曉龍，以確保電影的真實性。除此之外，一直在現場報道事件的美國記者Todd Ruiz亦會在戲中擔任記者一角。其他泰國演員有Nirut Sirichanya，他飾演泰國官員，而Ekawat Niratworapanya飾演「野豬」少年足球隊教練。

救人英雄Jim Warny（右）與譚曉龍（左）獲邀參加《The Cave》拍攝工作。（《The Cave》劇照）

然而，另一方面，Netflix卻成功從泰國政府設立的電影公司「13 Thamluang」手上購得故事版權。據了解，Netflix將會把故事拍成迷你劇。雖然目前劇集資料非常少，但有指迷你劇將由《我的超豪男友》導演朱浩偉及《出貓特攻隊》泰國導演Nattawut "Baz" Poonpiriya聯合執導。Netflix指出「泰國是Netflix非常重視的市場，我們期待著將這個鼓舞人心的泰國救援事件能讓全球獲得共鳴。」對於今次足球隊與Netflix合作，有指12名隊員及教練將獲得三百萬泰銖（約77萬港元）的報酬。泰國政府亦指出，除了教練和每名成員會獲得酬金外，也會有若干款項捐給曾在救援行動中提供協助的組織。《The Cave》與這部Netflix的作品的製作形成強烈對比。