美國會擬逼特朗普　就維吾爾族待遇懲罰中國

美媒12月27日報道指，美國國會兩黨議員展示難得的團結，計劃在2020年通過總統特朗普（Donald Trump）不能否決的法案，去就新彊維吾爾族人的問題懲罰中國。

美國《紐約時報》27日報道，民主及共和兩黨表現罕見的團結，正在計劃逼迫特朗普就中中國人權問題一事採取更積極的立場。他們準備推出一個「不會被否決」的草案，讓美國懲罰那些被指涉及拘禁逾100萬名穆斯林的中國官員。

美國眾議院及眾議院已通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），但因程序進程而暫時未能送到特朗普的書桌桌面。

美國《香港人權及民主法案》分別在11月及10月獲參、眾兩院一致通過，特朗普在11月27日簽署以使之生效。法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）指出，議員有一種感覺，就是華府沒有在其廣泛的外交政策中，將人權置於優先位置，「我不認為這感覺是真的準確，但這種感覺正在增加。」他說議員間有種感覺是需要為人權站起來。

對於新疆「再教育營」問題，中國外交部回應說，新疆設立的職業技能教育培訓機構，根本不是美西方渲染的所謂「再教育營」。美方有關人士的涉疆言行極其荒謬，是對中國內政的粗暴干涉，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部還表示，新疆設立職業技能教育培訓機構，是基於反恐鬥爭需要而採取的預防性措施，有關措施完全依法進行，得到了各族人民的衷心支持和擁護，取得了良好社會效果。

中國方面還表示，一旦反恐局面改善，培訓項目也會逐步減少，完成其使命。如果中國沒有採取果斷措施，新疆的恐襲不僅會升級，而且蔓延到中國其他地區乃至世界各地。