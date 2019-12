儘管美中兩國已公布達成第一階段貿易協議,但美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)仍強烈反對簽署協議並尋找向中國施壓的方法。

圖為2017年3月31日美國白宮貿易顧問納瓦羅(右二)隨美國總統特朗普(左一)出席記者會。(VCG)

美國《紐約時報》在12月26日以《納瓦羅、特朗普的貿易戰士,仍未與中國講和》(Peter Navarro, Trump’s Trade Warrior, Has Not Made His Peace With China)為題,指出即使特朗普的最高貿易顧問反對,這位美國總統仍然選擇擁抱第一階段貿易協議,而納瓦羅則仍在尋找懲罰中國的方法。

該報引述一名身在會議現場的華府官員表示,納瓦羅稱協議如移除任何關稅,將會令美國看來勢弱。他攻擊那些支持移除關稅的人,指這是全球主義者的想法。

特朗普上周出席一個在白宮舉行、有關去監管化的活動時說:「跟中國達成的協議是一個巨大的協議。他當時說:「不,我不是全球主義者。」不過面對個意有所指的評論,納瓦羅拒絕置評。