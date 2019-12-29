紐約持刀男闖猶太會堂傷人　至少5人被刺傷

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猶太光明節期間，美國紐約市接連發生反猶太襲擊事件。紐約市北部12月28日晚發生持刀傷人案，一名男子闖入猶太會堂12月28日刺傷數人，至少5人受傷。

事發在紐約市郊羅克蘭縣（Rockland County）蒙西差區（Monsey）。一名戴着圍巾的襲擊者28日晚上約10時，闖入當地一間猶太會堂，刺傷數人後逃離。

警方指至少5人被刺傷，傷者隨即被送往醫院治理，當中兩人情況危殆。警方又指襲擊者已經被捕，暫時未知行兇動機。

當地媒體指出，傷者可能多達15人，相信襲擊者是一名持刀的非洲裔美國男子。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）在Twitter表示，對當地的局勢深感不安，強調對任何形式的仇恨行為都是零容忍。

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