俄羅斯稱幾多錢都不賣　S-500防空飛彈2020年初步測試

俄羅斯繼12月27日宣布該國首批高超音速導彈 「先鋒」（Avangard）已服役後，副國防部長克里沃魯奇科（Alexei Krivoruchko）亦在28日表示，新款「地對空」S-500防空導彈系統2020年開始測試，按照計劃，交付工作在2025年可開始。

俄羅斯稱高超音速導彈 「先鋒」服役後翌日，國防部又宣布新款S-500防空系統可在2020年測試。圖為俄羅斯國防部新聞處提供的一張沒有註明日期的照片，相中可見一個洲際彈導導彈自一個發射井射出。（AP）

俄羅斯衛星通訊社報道克里沃魯奇科接受《紅星報》採訪時表示，「計劃明年開始S-500防空飛彈系統的初步測試，首批產品將於2025年交付」。

S-500防空飛彈系統2019年6月開始生產。統合全國軍工產業的俄羅斯技術集團（Rostec）行政總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）曾表示，「不論（人家）出多少錢」，俄羅斯都不會再出售這些系統，他說它們首先要滿足俄軍的需要。

俄軍方稱S-500防空飛彈系統射程為600公里，可發現並同時攔截10個飛行速度每秒7公里的彈道飛彈，並有摧毀超音速飛彈的能力。

S-500的性能高於現役的S-400，據報比美國愛國者3型防空導彈更佳，不過至今尚未完全向外界披露。