美紐約州長稱該州持刀襲擊事件為恐襲　5人被刺傷

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱12月28日發生在該州的持刀襲擊事件是「發生在美國本土的恐怖主義行為」。此案導致5人受傷，兇手目前在逃。

兇案發生時大約有100名猶太教信眾在事發的房子裏。（AP）

據美國有線電視新聞網絡（CNN）12月29日報道，28日晚美國紐約州小鎮蒙西發生一持刀襲擊案件，一名男子持刀闖入一猶太教拉比家中並刺向當時正在慶祝猶太教傳統節日光明節的人群，有5人被刺傷，目前警方正在追捕該名男子。

科莫隨後抵達現場並表示這是一場針對猶太人的襲擊事件並且是發生在美國本土的恐怖主義行為，政府對這種行為會做到零容忍。

對此報道指出，不久前紐約市長白思豪（Bill de Blasio）曾表示該市警局將加強對猶太社區的巡邏力度，因為這些社區曾在一周內發生過8次反猶事件，並且這些事件引起以色列的關注。

此外值得注意的是，美國總統特朗普（Donald Trump）在12月28日曾發Twitter推文稱，他很遺憾看到紐約市正在與美國漸行漸遠，因為他們唯一想做的就是調查，而該州州長科莫「對情況失去了控制並且失去了理性」，這對於那些無家可歸的人來說非常糟糕。

而從推文下方的評論區可以看出，這條推文引發了極大爭議。