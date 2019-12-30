美軍在伊拉克及敘利亞發動空襲　回應美國承包商遇襲

美國國防部12月29日發聲明表示，美軍針對位於伊拉克及敘利亞的武裝組織發動空襲，以回應早前一名美國承包商遇襲身亡。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，美軍針對被指由伊朗支持的伊拉克武裝組織「真主旅」（Hezbollah Brigades）5個據點發動「精準的自衛性空襲」。當中3個據點位於伊拉克，2個位於敘利亞，包括武器庫、指揮部及與控制中心。

國防部未有提供襲擊的詳細資料，但表示空襲已經削弱武裝組織在未來向美軍和伊拉克政府發動攻襲的能力。路透社引述美國官員指，美軍出動F-15戰機發動攻擊。

美聯社報道指，一名防衛裝備承辦商27日在伊拉克基爾庫克（Kirkuk）附近的一個軍事設施內被殺死，美國指責是真主旅發動的襲擊，又指該組織發射了最少30枚火箭炮。

真主旅被指是黎巴嫩真主黨的一支獨立部隊，並在名為人民動員軍（Popular Mobilization Forces）的武裝組織集團底下運作。報道引述一名人民動員軍高層稱，美軍這次空襲最少殺死12名真主旅成員。

另外路透社引述伊拉克安全消息指，美軍針對伊敘邊境城鎮加伊姆（Qaim）的空襲，最少殺死18名武裝份子，當中包括4名真主旅指揮官。另有逾50多人受傷。