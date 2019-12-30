【澳洲山火】近30萬人聯署　促取消悉尼跨年煙花匯演

澳洲新南威爾士州首府悉尼舉行的跨年煙花匯演聞名於世，吸引世界各地遊客前來觀看，惟該州近月受山火影響，以致煙霧瀰漫，有近30萬人最近聯署促請悉尼市政府取消這場煙花秀，並將有關開支用於撲滅山火。惟總理莫里森（Scott Morrison）12月29日重申，市政府將如期舉行煙火匯演，希望向全球展示澳洲的復原能力。

網友麥科米克（Linda McCormick）早前透過聯署網站Change.org，發起「對2019跨年煙花說不，將錢捐給農民及消防員」的行動，麥科米克聲稱單是去年，悉尼用於放煙花的開支已高達580萬澳元（約3,150萬港元），而今年澳洲天災連連，先後受水災和火災侵襲，所以她希望藉此收集30萬人簽名，並向莫里森和悉尼市長摩雅（Clover Moore）請願，促請他們取消所有州份的煙花匯演，然後將有關開支用於受火災影響的農民；連月撲火的自願消防員，以及拯救野生動物，並確保部分市民不再因煙花再吸入濃煙。

截至本地時間30日凌晨5時半，有關請願行動收集了268,192個簽名。惟莫里森和摩雅已表明，將如期舉行這場舉世觸目的煙花匯演。莫里森指，「每年全球都在看著悉尼，看著我們的活力；看著我們的熱情；看著我們的成功。在面臨的挑戰中，我們已作出安全考量，我認為沒有比現在更好的機會，向全球展示出我們是個如何樂觀及正面的國家」。

此外，莫里森宣佈對新州部分自願消防員提供財政援助。合資格人士將獲得每日300澳元（約1,629港元）資助。若果需要連續出動救火10日以上，最多可獲得合共6,000澳元（約32,592港元）的財政援助。有關補貼的申請對象為自僱人士或中小企僱員。

澳洲5個州份，包括新州、昆士蘭州、維多利亞州、西澳州和南澳州，自9月起受山火影響，造成至少9人死亡，超過1,000家房間被燒毀，其中新州受災最嚴重，近月有85處地方發生山火，當中近一半仍未撲熄。

隨著天氣繼續升溫，預料西悉尼周二氣溫高達44°C；維州首府墨爾本周一氣溫亦攀升至43°C，相信各州山火情況將持續至明年。