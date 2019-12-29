澳洲山火毁家園　樹熊路邊討水喝　單車女心酸：從未見過這情況

澳洲山林大火持續3個月，導致大批的樹熊無家可歸，被迫在路上向人類討水喝。一名單車愛好者日前出遊時，遇到一隻樹熊坐在路邊，當她拿出水壺讓樹熊飲水時，樹熊即爬上單車喝水，可見牠面對缺水缺食物的情況有多危急。

安娜拿出水壺讓樹熊飲水，樹熊即爬上單車喝水。（bikebug2019 FB圖片）

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安娜赫斯勒（Anna Heusler）日前在阿德萊德踩單車時，發現一隻樹熊坐在路邊，並跟着單車快步走，安娜決定停下來幫助牠，「我停下了我的單車，樹熊很快就走到我身邊，當我拿出水壺給牠喝水時，他馬上爬上了我的單車」。樹熊直接爬上自行車向人討水，甚至喝完一瓶還是不夠解渴，安娜驚訝表示：「從未見過類似的事。」

安娜之後將影片上載到IG，引起不少網民關注樹熊的情況。（bikebug2019 FB圖片）

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安娜其後將影片上載到IG，引起不少網民關注樹熊的情況。阿德萊德的山火至今已燒毀了2.5萬公頃的土地，令不少樹熊流離失所，樹熊本來是吃桉樹葉，但已有數千棵樹木被大火燒毀，樹熊被迫到不同的地方求生，甚至離開樹林，去到馬路尋找食物和水。

阿德萊德樹熊救援隊表示，現時正在照顧46隻失去家園的樹熊，「我們現在注意到一個大問題是樹熊快要餓死了，那裡沒有食物，但我們通常要幾日才找到牠們」，還有許多樹熊因為嚴重燒傷而不得不被安樂死。