朝鮮和美國在「年底期限」前保持沉默　韓媒：雙方或在秘密接觸

距離朝鮮提出的「年末時限」還有兩天，與12月初朝美互投「語言炸彈」不同，兩國有意度過一個平靜的年末。有分析認為，朝美或許正在進行秘密接觸，因此對外保持安靜。

外界十分關注朝鮮多次預告的「全新道路」具體內容。圖為朝鮮最高領導人金正恩（右）2019年2月28日參加河內美朝首腦會晤。（Reuters）

12月初，朝鮮不斷通過高層談話對美國進行「語言攻擊」，12月14日朝鮮人民軍總參謀長樸正川仍發表譴責美國的談話。但在美國國務院對朝特別代表比根（Stephen Biegun）12月15日訪問韓國後朝鮮便再無「挑釁」舉動。儘管朝方未回應比根重返無核化談判的要求，美方此後有關朝鮮的發言明顯減少。

同時，美國運用軍事力量監視朝鮮是否有武力挑釁，尤其是在聖誕節前後派出其主力偵察機對朝鮮半島上空進行偵查，尤其是罕見啟用可以監視朝鮮全境的高空無人偵察機「RQ-4全球鷹無人機」。

韓國news1網站12月30日報道認為，美國在高度警備的狀態下仍未對外提及朝美對話繼續保持平靜的氛圍令人意外，特別是美國總統特朗普（Donald Trump）12月24日就朝鮮「聖誕禮物」表示，「也許朝鮮最高領導人金正恩會送我美麗的花瓶」。

朝鮮自12月28日至30日舉行勞動黨第七屆中央委員會第五次全體會議，金正恩是否會在本次會議中提出朝鮮的「全新道路」令人關注。

朝鮮中央通訊社12月28日報道，金正恩在28日的會議中提出朝鮮國家建設和國防建設中面臨的重大問題，並對朝鮮勞動黨中央委員會和國家工作全局做出「歷史性」報告。12月29日，金正恩就朝鮮經濟、外交、國防全局提出了課題。其中，金正恩強調「為了自主權和安全保障將採取進攻性措施」。

韓國《東亞日報》12月30日報道，朝鮮在本次會議上仍未提出「全新道路」相關內容，極有可能是美國提出某種「有意義的建議」。若朝美雙方真的進行了秘密接觸，兩國有可能度過談判破裂的最大難關，但今後無核化對話的前景仍不容樂觀。

《東亞日報》認為，在朝鮮「全新道路」的具體內容遲遲未「浮出水面」的情況下，無論是中斷還是重啟對話，新局面如何發展只能等待金正恩的2020年新年賀詞。