先伊朗後朝鮮　中俄加快聯合他國步伐令美恐懼

2019年末全球焦點集中在兩處，一是朝鮮半島，二是靠近伊朗並通往北印度洋和霍爾木茲海峽的阿曼灣。有分析認為，中俄在相關地區加強合作有意對抗美國，令美國警惕。

中俄近來在經濟、軍事、文化等多個領域加強合作，共同應對來自美國的威脅。圖為2019年11月14日，俄羅斯總統普京（第二排右）和中國國家主席習近平（第二排左）在巴西首都巴西利亞出席金磚國家領導人峰會時交流。（AP）

12月27日，中國、俄羅斯、伊朗在北印度洋和阿曼灣國際海域舉行為期四天的聯合軍事演習。此次軍演是伊朗自1979年伊斯蘭革命後40年來首次同中俄舉行聯合軍演，也是上述三國首次進行聯合軍演。

韓國《中央日報》12月30日報道，巧合的是，中俄伊三國都是同美國有矛盾的國家。有分析認為，這體現中俄有意拉伊朗「入夥」，構築「反北約（NATO）戰線」。

值得注意的是，伊朗是上述三個國家中最「賣力」宣傳聯合軍演的國家，不斷強調「史無前例」、「聯合」等字眼。伊朗發言人還表示，「我永遠不會忘記中國和俄羅斯這樣的朋友，在我們困難時期給予我們幫助的朋友」。

相反，中俄則對此次聯合軍演保持低調態度。中國《環球時報》12月28日發表社論稱，不要過度解讀三國軍演，中國只是參與維護海上安全的工作。俄羅斯軍事科學院專家也表示，演習不針對第三方，只是為了演練在極端情況下相互協調行動。中國西南大學伊朗研究中心主任冀開運認為，三國都受到美國的制裁，舉行聯合軍演有「抱團取暖」的意味。

此外，《中央日報》還指出，無論是軍事還是經濟，中俄受到美國的壓力，因此中俄通過加強合作表達對抗美國的意志非常明顯。同時，不僅是伊朗，若朝鮮也能加入到中俄的合作來，將會形成諸如冷戰時期的「北方三角」，進一步對美國造成壓力。