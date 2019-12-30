金正恩在金剛山設新碑　被指為神化母親高英姬

日本媒體12月29日報道，朝鮮金剛山上立有一塊刻着「先軍朝鮮的母親」字樣的石碑，該石碑有可能是指朝鮮領袖金正恩的生母高英姬。此塊石碑的建立預示着朝鮮正式走上神化高英姬之路。

日本《產經新聞》報道這塊石碑建立在金剛山旅遊地萬景橋附近的廣場上，碑上寫道「1997年10月12日前國防委員長金正日偕金正恩及高氏訪問金剛山，並教導他們要把金剛山治理得更好，使其成為對人民的精神文化生活大有裨益的名勝地，並更好地傳播出去」。

韓國《東亞日報》12月30日報道指出，建立刻有朝鮮最高領導人「歷史」的石碑是勞動黨的重要事業，除了朝鮮3代領導人以及朝鮮前最高領導人金日成的夫人金正淑曾在石碑上出現過，並無其他女性芳名被刻上石碑。

高英姬自1994年金日成去世後實際上起到身為「國母」的作用，朝鮮內部資料顯示2002年高英姬被稱為「尊敬的母親」。雖然朝鮮2012年公布歌頌高英姬的紀錄片《偉大的先軍朝鮮之母》，但將高英姬刻上具有神化意義的石碑還是首次。有分析認為，高英姬此前無法「登上」石碑是因其身份為在日朝鮮人，受到朝鮮政府內部的反對。

金正恩曾於10月視察金剛山旅遊設施，並批評其為「殘破的設施」。韓國媒體認為，金剛山景區是金正日曾極力推進的事業，金正恩對此進行批評極為罕見。但根據碑文上的內容，金正恩似乎仍在執行父親「排除韓國、以獨自開發為中心，向世界廣泛介紹和宣傳金剛山」的教誨。

《產經新聞》指出，「先軍」是朝鮮前最高領導人、金正恩父親金正日的標誌，這塊石碑的建立具有凸顯朝鮮獨自開發金剛山和提升高英姬權威的效果，同時意在強調金正恩繼承金正日領導地位並穩定了朝鮮的體制，由此正式走上神化高英姬之路。