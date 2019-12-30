約翰遜1月就華為做最後決定　英前高官籲勿開綠燈

對於是否允許中國公司華為參與英國的5G網建設，英國約翰遜（Boris Johnson）政府即將於2020年1月份做出決定，英國國內有許多聲音反對給華為開綠燈。

英國《每日郵報》12月29日消息，英國首相約翰遜將在2020年1月的第三週與英國國家安全委員會商談，最終確定是否讓華為參與該國網絡「重要升級」。

報道指出，英國情報部門已經為約翰遜「開綠燈」，允許華為公司參與該國5G建設。該媒體還援引一名消息人士稱，他們有信心在國家安全和經濟利益方面「取得平衡」。

不過，英國政府內部初步討論的結果，是排除華為參與5G建設「核心領域」，但可以為高速移動互聯網提供天線等「非核心元件」。

《每日郵報》分析認為，就算是允許參與「非核心」領域建設，英國此舉也可能引發美國的不滿。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）通過在英國舉辦的北約峰會，當着東道主的面向其施壓。美國方面一直宣稱華為與國家安全問題掛鈎。白宮高官奧布萊恩（Robert O'Brien）12月份在接受媒體採訪時稱，允許華為參與5G建設，是一個「純粹的政治決定」，不只是一個商業決定。他還說，允許華為參與英國的5G網建設，將使得機密信息被竊取。

然而，華為方面一直堅持自己的立場，稱沒有任何「間諜行為」。華為董事長梁華2019年5月在英國倫敦接受採訪時還表示，願意與英國政府籤「無後門、無間諜」協議。

《每日郵報》指出，英國國家安全委員會曾被警告，對華為加入英國5G建設加以阻攔，可能會讓英國陷入技術黑暗時代。

與此同時，英國《電訊報》12月28日報道稱，英國前國防大臣、保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）也呼籲約翰遜推遲批准華為進一步進入英國5G網絡，直到他確信該公司沒有從中國軍隊和情報機構獲得資金。

埃爾伍德呼籲限制華為參與英國基礎設施建設，直到該公司和類似的中國科技巨頭同意「透明度和問責制的全球標準」。