【中美貿易談判】《南華早報》：劉鶴將赴美簽署第一階段協議

香港媒體12月30日引述消息人士報道，中國國務院副總理劉鶴本周到訪美國華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議。

中美貿易協議：路透社2019年12月30日引述《南華早報》報道，中國國務院副總理劉鶴本周會率團前往美國華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。圖為第13輪中美經貿高級別磋商10月10日至11日舉行期間所拍的照片。劉鶴、美國貿易代表萊特希澤及美國財長姆努欽在10日的會議開始前，先會見傳媒。（Reuters）

路透社12月30日引述香港《南華早報》30日的報道，後者引述消息人士指出：「華盛頓已發出邀請而北京已接受。」

報道指中國代表團看來會在美國逗留數天，直至下周周中。

中美12月13日宣布達成第一階段貿易協議後，美國續有官員如財長姆努欽（Steven Mnuchin）以及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）都說兩國會在2020年1月簽約。

路透社在30日的報道中指出，中美雙方都沒有釋出協議的詳情，從未有協議文本的資料發有出來。

不論在協議達成的消息公布之前或之後，都有人在猜測究竟會是部長級官員簽署，或是如傳聞所說，特朗普與習近平在達沃斯世界經濟論壇（WEF）簽字。

特朗普曾稱 與習近平簽約

輿論的猜測在平安夜突然變得熱烈起來，因美國總統特朗普（Donald Trump）12月24日突然說，他將和中國國家主席習近平一起簽署協議。

惟從劉鶴將赴美簽訂協議的安排看來，兩位國家領導人應不會在第一階段協議簽訂時在場。

特朗普平安夜回答記者提問時說：「我們將會有簽字儀式，是的。我們最終會有的，是的，當我們見面時。而且我們會有一個更快的簽字，因為我們都想把它完成。協議已經達成了。現在只是在進行翻譯。」

特朗普當時沒說明他將與習近平簽署第一階段協議還是簽署最終的貿易協議。不過多數媒體從特朗普的表述進行報道時，是認為他說的是將與習近平親自簽署第一階段協議。

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「第一階段貿易協議」這個說法，首次出現在中美10月10日至11日進行第13輪貿易談判之際。美國總統特朗普在白宮接見中方代表團團長、國務院副總理劉鶴，特朗普之後宣布兩國達成第一階段貿易協議。特朗普稱之為「實質性第一階段貿易協議」。這取代兩國本擬達成的全面協議。