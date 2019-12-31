伊拉克譴責美軍空襲侵犯主權　揚言檢討對美關係

美軍12月29日對併入伊拉克軍隊的親伊朗武裝團體「真主旅」（Hezbollah Brigades）發動空襲，引起伊拉克政府不滿，更揚言檢討導美關係。

美軍空襲真主旅在伊拉克城鎮加伊姆的據點，現場留下一個大洞（Reuters）

伊拉克國家安全委員會發表聲明指，美軍的行動只是依據於其政治優次及結論而展開。聲明指，保護伊拉克及其基地和軍隊，是伊拉克安全部隊的唯一責任，美軍的空襲侵害伊拉克的主權，也牴觸美國領導下、對抗極端組織ISIS的國際聯軍交戰規則。聲明續指，美國的攻擊行動迫使伊拉克檢討對美關係以及維護主權的安全、政治和法律架構。

該國總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）譴責美軍對伊拉克武裝的襲擊，形容這種不能接受的惡意攻擊將會帶來危險的後果。

伊拉克什葉派領袖薩德爾（Moqtada al-Sadr）表示，願意與伊朗支持而與跟他持不同政見的團體合作，通過政治和法律手段來終止美國在伊拉克境內駐軍。首都巴格達有民眾示威，譴責美軍的單方面發動空襲，部分人焚燒美國國旗。

伊朗及敘利亞政府譴責美軍空襲，德黑蘭政府更形容襲擊為恐怖主義。俄羅斯就指行動不能接受，也只會帶來反效果。

美軍29日針對真主旅在伊拉克和敘利亞邊境的5個提點發動空襲，造成最少25人死亡，55人受傷。美國國防部指，行動是為了回應真主旅對伊拉克基地的多次襲擊，以及一名美國承包商被殺。