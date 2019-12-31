白宮推遲公布美俄領袖通話　或因怕傳媒對兩國關係關注度太高？

美國白宮12月30日確認總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於12月29日通話，但克里姆林宮早在12月30日便公布這一消息，美方為何推遲公布背後原因引人關注。

美國總統特朗普因「通俄門」捲入極大的風波中，直到特別檢察官調查結束後也仍未擺脱外界對其的懷疑。圖為特朗普2019年6月29日出席G20大阪峰會並發表講話。（Reuters）

白宮新聞秘書吉德利（Hogan Gidley）於12月30日表示，特朗普和普京在通話中討論了兩國關係，並承諾將繼續開展反恐合作。此外，雙方就兩國關係及軍控等議題進行討論。

實際上，白宮方面宣布的內容除軍控問題外，和俄方此前發布的內容無太大差別。克里姆林宮消息顯示，兩國領導人討論了一系列與彼此利益有關的問題，並同意在反恐方面繼續合作，特別是普京還對特朗普通過情報機構轉交的信息表示感謝。

內容無過大差別，白宮仍推遲一天宣布該消息的原因引人關注。白宮遲遲未正式公布通話內容，可能是因為對媒體普遍關注兩國首腦間的關係感到有壓力。

特朗普上任總統後因「通俄門」接受特別檢察官調查，雖然最終調查報告顯示特朗普並未同俄羅斯「勾結」，但整件事無疑令特朗普頭痛不已。2019年9月，特朗普再次捲入「通烏門」事件，並成為美國歷史上第三位被眾議院投票通過彈劾案的總統。

俄羅斯塔斯社12月27日曾報道稱，兩名俄羅斯公民因涉嫌在聖彼得堡策劃恐怖襲擊而被美國聯邦安全局（FBS）逮捕，因此俄方感謝美方提供的幫助。但特朗普似乎並不想因此再扯上任何麻煩，目前特朗普迫切希望拿出政績參加2020年美國總統大選，此前美俄兩國領導人最後一次正式對話已經是2019年7月。

美國有線新聞網絡（CNN）12月30日報道指出，包括克里姆林宮在內的外國政府已不是第一次率先公布與特朗普的通話。