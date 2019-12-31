蓬佩奧周五出訪烏克蘭　將會晤澤連斯基

美國總統特朗普（Donald Trump）因「通烏門」醜聞遭到眾議院彈劾，在此背景下，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將訪問烏克蘭，並會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。

美國國務院12月30日發表聲明稱，美國務卿蓬佩奧將於2020年1月3日出訪烏克蘭等五個國家。這將是蓬佩奧2020年的首次外訪。

聲明說，五個國家分別是烏克蘭、白羅斯、哈薩克、烏茲別克和塞浦路斯。其中，烏克蘭將是第一站，屆時蓬佩奧將與烏克蘭總統澤連斯基會面。

在國務院當日召開的電話記者會上，蓬佩奧對烏克蘭的訪問成為媒體關注的焦點。國務院一匿名高級官員在電話記者會上表示，蓬佩奧對烏克蘭的訪問將集中在抵禦俄羅斯威脅及打擊烏克蘭腐敗等議題。

在過去幾個月的時間裏，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基的「通烏門」事件成為美國社會關注的焦點。美國媒體爆料稱，特朗普2019年7月份的在一次通話中要求澤連斯基調查其大選競爭對手拜登（Joe Biden），並以對烏軍事援助作為交換條件。這在美國引起了軒然大波，特朗普涉嫌干預美國大選。雖然澤連斯基一再否認遭到特朗普施壓，但是民主黨人掌控的眾議院仍是對特朗普窮追猛打，對其展開了彈劾調查，並於12月18日正式彈劾特朗普。

美國國會眾議院12月18日表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。特朗普成為美國歷史上第三位遭眾議院彈劾的總統。

根據美國務院的聲明，蓬佩奧將在2020年1月7日結束此次訪問。在同一時間，國會也將復會，屆時參議院將就審理彈劾特朗普案做最後準備。

按照程序，在眾議院將彈劾條文送交參議院後，參議院將啟動審理程序。最高法院首席法官將負責這項審理，由參議員擔綱陪審團，眾議員則擔任檢察官角色，特朗普律師將代表特朗普進行辯護。

在檢控雙方各自攻防後，參議員將投票，決定是否彈劾總統。由於彈劾事關重大，表決採取絕對多數決，也就是說，要彈劾特朗普必須獲得出席參議員2/3以上的票數同意，若100人全數出席就是67票。但特朗普所屬的共和黨目前在參議院享有53席對47席多數優勢，加上共和黨參院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）強力護航，彈劾案要過關的機率甚微。

美國國會參議院司法委員會主席、特朗普總統親密盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）12月14日也表示，他將竭盡全力在共和黨領導的參議院迅速結束彈劾特朗普調查。他預測彈劾特朗普進程將在2020年1月中旬左右結束。

值得一提的是，美國《時代週刊》11月19日報道稱，蓬佩奧近日向身邊三位重要共和黨人士透露，他計劃辭去美國務卿一職，轉而角逐2020年堪薩斯州美參議院議員席位。報道還稱，近期包括美眾議院彈劾調查在內的事態發展，在政治上傷害了他，也讓他與總統特朗普的關係緊張。