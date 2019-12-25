特朗普批民主黨沒證據便彈劾　指控佩洛西損害國家

美國總統特朗普（Donald Trump）就「通烏門」被眾議院彈劾，他12月24日再度抨擊眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），又指民主黨人沒有證據便提出彈劾。

特朗普不滿民主黨人遲遲未將彈劾案交上參議院審訊。（AP）

正在佛羅里達州海湖莊園渡假的特朗普，不滿佩洛西無限期拖延移交彈劾案至共和黨控制的參議院，批評「她討厭共和黨人。她討厭所有投票給我和共和黨的人」，認為這顯示佩洛西已經絕望。特朗普又指控佩洛西，稱她對國家造成極大的傷害，認為她除了不稱職外，很多人都不知道她在做什麼。

特朗普重申自己沒有犯法，質疑民主黨人並沒有任何證據，而在彈劾過程中又不給特朗普團隊辯護的機會，做法十分不公平，並且批評現在民主黨人又要求在參議院得到公平。

目前尚待眾議院正式將針對特朗普的彈劾案遞交至參議院審訊，佩洛西指自己在等候參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）提供更多有關審訊的內容。

共和黨此前曾表示不會在參議院審訊上應民主黨要求傳召證人作供，惟麥康奈爾23日改變口風，稱不排除採納民主黨提出的要求。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則認為，一場沒有證人的審訊是虛偽，也是「卡夫卡式」（Kafkaesque）的荒謬。