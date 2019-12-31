戈恩潛逃為何去這裏？　日產前董事長與黎巴嫩淵源

日產前董事長戈恩棄保潛逃，抵達黎巴嫩。戈恩在12月31日發表聲明，表示自己是因日本不公義的司法制度而逃跑，並拒絕在日本當人質。為何戈恩會選擇前往黎巴嫩？

黎巴嫩就是戈恩的故鄉，相信這是戈恩潛逃往黎巴嫩的最大原因之一。（Radisson Hotels）

戈恩在巴西出生，在法國生活及工作，他是黎巴嫩裔的法國公民。戈恩在年輕時就被送回黎巴嫩生活至高中畢業，戈恩至今仍有親友在黎巴嫩居住，黎巴嫩就像戈恩的故鄉。

戈恩在建立事業王國後返回投資黎巴嫩企業和支持政府建設，他自己亦有在黎巴嫩擁有一定資產，這亦是為何戈恩擁有黎巴嫩護照的原因。

戈恩的前任及現任妻子，曾公開指責日本司法是人質司法的卡蘿爾（Carole Ghosn），都是黎巴嫩人。

黎巴嫩政府傾向支持戈恩

同時，黎巴嫩政府對戈恩被捕傾向懷疑態度，在2018年11月戈恩被捕後黎巴嫩曾一度召喚駐當地大使，質詢戈恩被捕原因。而在戈恩被扣留期間，黎巴嫩亦有派人員前往拘留所慰問。

戈恩成功拯救日產汽車免陷破產的故事響遍全球，當然亦包括他的故鄉。因此在戈恩被捕後，不只法國本土，黎巴嫩亦有輿論聲音質疑案件。

黎巴嫩與日本沒有引渡條例，戈恩逃往黎巴嫩後相信將難以引渡回日本受審，有擔心指事件會對日本與黎巴嫩兩國關係造成衝擊。